4月最後一周周三是「國際丹寧日」，盼喚起各界對性侵受害、性暴力問題的重視。今天是國際丹寧日，北市府局處也一起穿丹寧反性侵。（北市家庭暴力暨性侵害防治中心提供）

4月最後一周周三是「國際丹寧日」，盼喚起各界對性侵受害、性暴力問題的重視。今天是國際丹寧日，北市府以及市議員也紛紛響應，穿著牛仔服飾現身。

國際丹寧日緣起於1992年一名義大利少女穿著緊身牛仔褲卻被性侵，法官竟認為若非她同意，褲子不可能被脫下，所以判定加害人無罪。該判決引起各國抗議，美國民間組織於是發起將4月最後一個周三訂為國際丹寧日。

北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任陳淑娟表示，今年國際丹寧日響應活動由北市府、現代婦女基金會合辦，除在五常國中舉辦宣導活動，今天424也發起局處一起穿丹寧反性侵；北市議會也響應加入，許多議員也都穿上丹寧。

現代婦女基金會也表示，根據調查，仍有61％民眾認為受害者應該為性侵事件負責，顯示社會多將事件歸咎於被害者沒保護好自己，但真正該負責的是加害人，呼籲社會應該「用支持取代批判」，營造尊重性同意權的友善環境。

(中時 )