台大辦學力拼國際化，台大校長管中閔近期偕同台大副國際長林俊昇，前往美國芝加哥拜訪伊利諾大學芝加哥分校（The University of Illinois at Chicago，簡稱UIC），將推動「三明治計畫」，即台大博士生可在就讀期間，赴美展開2次為期3個月的進修，並由雙方教授共同指導，兩校也將研擬推動雙聯學位，最快將在一年內實施。

伊利諾大學芝加哥分校擁有美國最大的醫學院，醫學相關科系聞名全球，管中閔4月中旬率團赴該校交流，並分享台大國際化發展策略，提出NTU Hub概念，希望以台大為亞洲核心，成立具學術聲望的跨領域研究群，並表達UIC可將台大作為亞洲發展策略夥伴，UIC則回應正著手建立策略夥伴計畫，有意與台大合作。

台大表示，台大團隊本次拜訪UIC，討論議題包含：UIC各學院與台大共同設立碩博士雙聯學位、學生跨國實習與見習、客製化暑期班、教師定期互訪及共同研究計畫。

台大提到，兩校也討論到雙方醫學院的合作方式，除了可就醫學教育優化、培養醫院管理者等方面合作，另外兩校護理學院及藥學院，也共同推動學生海外見習，並討論推動共同培養博士生之「三明治計畫」，即台大博士生可於就讀期間，赴UIC進行2次為期3個月之進修，由雙方教授共同指導。

台大也表示，另外在管理學院方面，更進一步討論新型態合作，希望在不改變現有學制與法規前提下，利用目前雙方學制成立MBA／MS雙聯學位，台大MBA學生在UIC的MS雙聯學位畢業後，將能在美國實習3年，而芝加哥乃美國金融與商業中心，此合作方式深具發展潛力，對台大學生國際職場競爭力，勢必帶來助益。

台大副國際長林俊昇說，兩校將合作「三明治計畫」與雙聯學位，尚待雙方執行的各院系所討論執行方式，此部分校方將再安排兩校院系細談，至於兩項計畫的推行，預計最快將在一年內實施。

(旺報 )