韓國瑜日前針對2020總統大選發表5點聲明，引起網路上熱列討論，更有許多網頁編輯與網友模仿「韓式5點聲明」格律盡情發揮，各種即興之作文采粲然、趣味橫生。其中在中央研究院社群網頁小編發表「不計個人得失榮辱，只願能夠改變台灣」的聲明並CUE「給眾腦力爆發and枯竭的小編們」，引起大量網友按讚甚至留言跪求傳授網編技巧，形成韓國瑜政治聲明帶 動的另一番有趣的網路景象。

這篇在中央研究院臉書粉絲團的短文如下：

研編對中研院粉絲頁的發展及守護，願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能夠改變台灣。

1. 首先，對一路走來，鼓勵、支持、愛護研編的海內外朋友，深深表示感謝。

2.在擔任研編的這段日子中，我深刻的體會到只有台灣好，中研院粉絲頁才會更好。只有台灣能改變，才能真正改變中研院粉絲頁。

3.對於黑洞之後開始解答網友的十萬個為什麼，此時此刻，我沒有辦法參加更多的進階解惑大會了。

4.長久以來研編熱衷把聊天室當密室解答，已經離專業學問越來越遙遠了，研編學術深度的改變已經刻不容緩。希望粉絲專頁的長官都能夠體察民意，關注研編腦力，重視同仁日常驚悸，勿忘世上點子多但時間有限的小編多。

5.生在台灣、長在台灣，死在台灣，未來也會埋在台灣，我熱愛中研院粉絲頁，對中研院粉絲頁的發展及守護，我願負起責任，不計個人腸枯思竭或文思泉湧，只願能夠改變台灣。願天佑台灣人民、天佑中研院粉絲頁。

#遠目 #給眾腦力爆發and枯竭的小編們 #共勉之

網友在粉絲頁也留下很多有趣回應：

「為甚麼連中研院小編都在玩呀！？」

「跪求研編教小編怎麼當小編！」

「中研院小編好有梗❤被圈粉了」

「小編你發這篇擬稿有先給上級審過嗎？」

「能把人們普遍印象中生硬的科學轉變成有趣的科普文案 真的很厲害 也辛苦了！」

「加油 我們也都做過小編 所以知道辛苦 讚」

(中時電子報)