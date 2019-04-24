立法院內政委員會今爆發推擠衝突，新科的無黨籍立委陳玉珍今跳上主席台跟綠委對罵，她在臉書表示起因是聽到民進黨的女立委叫囂「金門豬、滾回中國去」，她才忍無可忍。對此，民進黨團發布新聞稿，幹事長管碧玲說，民進黨團不能容許這種發言，但陳玉珍如此指控民進黨立委應提出證據，不可無端造假、杜撰。

陳玉珍在臉書表示，她在推擠吵雜中聽到了二位女性綠委叫囂著「金門豬、滾回中國去」、「妳不是台灣人」，於是她跳上桌子表示，她確實不是台灣人，「我是中華民國的福建金門人，中華民國包括了台澎金馬，請你回去讀讀中華民國憲法。」

陳玉珍說，在一陣圍剿、激烈争辯聲中，為了守護金門尊嚴她忍無可忍跳上了桌子，一人對抗眾多綠委，但被段宜康、王定宇、鍾佳濱、尤美女等6、7人團團圍住。

民進黨團書記長鄭運鵬也表示，陳玉珍所指的衝突現場，他本人就在旁邊（從陳玉珍委員發布在臉書上的照片也可看到），他當場沒有聽到任何有關「金門」的談話，剛剛再詢問周邊立委，也沒有人講到金門；當時附近的立委都很意外，不知道陳委員為何突然發作，挑起衝突，完全無法理解。

鄭運鵬表示，今日上午在場人士很多，媒體也多在現場拍攝，如真有陳玉珍所指控的發言，希望陳委員拿出證據，否則就是造假，應該道歉。

不過，民進黨團的新聞稿中，將陳玉珍誤植為國民黨立委，但其實她是無黨籍立委。

(中時 )