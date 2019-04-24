大業國中校友會招待弱勢小朋友吃爆米花、看電影。（廖素慧翻攝）

嘉義市大業國中第一屆校友會24日在秀泰影城包場，邀請嘉義縣市5所國小的弱勢學童看電影，校友會理事長董校君特別返鄉拍攝紀錄片的導演賴麗君到場，分享她目前拍攝的《老鷹之手》紀錄片的故事。

大業國中第一屆校友會舉辦「快樂兒童電影趴」，邀請嘉義市崇文、精忠、大同、港坪及嘉義縣溪口鄉柴林國小等5校的弱勢及偏鄉學童，到秀泰影城看電影《奇幻遊樂園》，小朋友們拿著爆米花、可樂，進場看電影，享受歡樂時光，笑容燦爛。

董校君說，獲知《神戲》紀錄片導演賴麗君目前返鄉拍攝新的紀錄片《老鷹之手》，用影像記錄牛斗山藕農的辛苦，才經由導演之眼，認識到民雄鄉山中村的夕陽產業「蓮藕」，他更被賴導籌拍家鄉紀錄片的堅持與辛酸所感動，決定推廣《老鷹之手》被更多人看見，用行動支持在地人才，關心在地產業。

賴麗君說，她正拍攝《嘉義三部曲》紀錄片，其中《老鷹之手》是紀錄故鄉民雄的蓮藕產業，拍攝過程得到許多家鄉人相助，她很感動，感受到紀錄片這條難走的路上她不寂寞，她會堅持走下去，用成果回報大家。

(中時 )