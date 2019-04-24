國官員周二表示，德州與墨西哥的邊境地區發生兩名美國士兵被墨西哥士兵解除武器的事件，地點在較無人煙的邊遠地區，墨西哥士兵認為美國人已經進入墨西哥。

美國陸軍(army times)報導，美國北方司令部海關管理和邊境保護組表示，4月13日，兩名美軍在德州克林特鎮(Clint, Texas)附近巡邏時，遇到2名墨西哥軍人，他們從一名士兵的臀部拆下一把手槍，並將其扔進美國海關及邊境保衛局CBP車內，並表示這2名美軍已進入墨西哥邊境，依法不得攜械進入。

北方司令部周二向美聯社發表聲明稱，國防部和CBP的一項調查顯示，墨軍人員與美軍人員在邊界的認定上出現偏差，墨方認為事件發生在邊界以南，但在實際上是邊界以北，也就是美國的範圍。

所幸兩國士兵在經過簡短討論後，墨西哥軍人離開了該地區，美國士兵立即聯繫了CBP，在整個事件中，美國士兵遵循了所有既定的程序和協議。

川普政府最大的政策就是減少墨西哥人的非法越境。

(中時電子報)