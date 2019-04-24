英國政府一步步開放對大陸行動通訊大廠「華為」的限制，稱華為風險可控，允許華為有限度參與5G網絡建設。分析指出，英國此舉可能觸怒主張圍堵華為的美國，也讓美國為首的「五眼聯盟」的另外3國──澳洲、紐西蘭與加拿大承受壓力

據英國《每日電訊報》4月23日報導，英國首相梅伊擔任主席的國家安全委員會（National Security Council）已經同意華為有限度參與諸如天線以及其他「非核心」基礎設施之類的5G網絡建設。

不過，包括外交大臣亨特、內政大臣賈維德以及國防大臣威廉姆森在內，仍有部分內閣成員表達了對此事的擔憂，認為允許華為參與5G網絡建設，將會影嚮到了英國的國家網絡安全。

去年12月，「英國電信集團」（BT Group）宣布把華為排除在5G網路設備供應合約的競標名單外。之後又以網路安全為由，將華為設備從英國警方及應變部門的「緊急服務網路」核心架構中剔除。

不過今年以來，英國對華為的態度有所轉變。英方認為可有效控制使用華為5G設備所產生的風險。

(中時 )