自「通俄門」刪減版報告公佈以來，川普與美國媒體關係再次劍拔弩張，這次又對上了先前早已被他砲轟多次的《紐約時報》，不僅稱其為「全民公敵」，更要求紐時不只要像2016年選舉時向他道歉，這次要他們「下跪求原諒」；不過紐時則稱自己沒向川普道歉過，且用「全民公敵」這種話，都是「希望控制公共訊息的獨裁者和暴君」。

根據福斯新聞（Fox News）23日報導，川普從清晨起開始「怒發」推特，兩小時內就總計發12條關於砲轟美國主流媒體的推文。他首先抨擊《紐約時報》為《紐約假新聞時報》（Fake News New York Times），又批2008年諾貝爾經濟獎得主克魯曼「愚蠢」、「撰寫虛假高度不准的東西」。

I wonder if the New York Times will apologize to me a second time, as they did after the 2016 Election. But this one will have to be a far bigger & better apology. On this one they will have to get down on their knees & beg for forgiveness-they are truly the Enemy of the People! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年4月23日

川普接著又將砲火對準紐時，表示「我不知道《紐約時報》會不會像2016年選舉後那樣，第二次向我道歉。但這次必須是一個更大更好的道歉」，「他們不得不跪下來求我原諒，真是全民公敵！」

另外，川普也酸美國有線新聞網（CNN）長期收視率欠佳，而福斯新聞幾乎是川普唯一稱讚的節目。而福斯新聞網認為，川普此舉是在暗示美國主流媒體和民主黨人應向他道歉，因為「通俄門」報告推翻了川普同俄羅斯掛勾干涉2016年總統大選的可能。

對於川普的批評，《紐約時報》推特公關帳號不僅否認了自己曾在2016年美國總統大選因「報導川普的方式」而向他抱歉，並表示「全民公敵」這句話不僅錯誤危險，且這詞的歷史醜陋無比，根本是獨裁者和暴君才會用此一詞彙來求控制公共言論。

(中時電子報)