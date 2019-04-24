男子程宇前年性侵殺害陳姓女模，刑事部分一審依強制性交殺人罪判處無期徒刑，現仍上訴二審中，民事部分，士林地院今宣判，包括精神慰撫金、撫養費以及喪葬費等，判決程宇要給付陳姓女模的父母1096萬2429元，但須扣除已領取的犯罪被害人補償金100萬，全案可上訴。

程宇2017年3月1日性侵殺害23歲陳姓女模，陳女的父母向程宇求償1500多萬，而程稱，對於殯葬費沒有意見，但認陳女的父母是有錢人，不需要死者撫養，另外，精神慰撫金太高，不願支付。

判決指出，陳女正值青春年華，還有大好前程，逢此驟變，精神上所受痛苦非筆墨能形容，程應給付各500萬給陳父、陳母，加上喪葬補助費、撫養費等共計1096萬，另外，犯罪被害人補償金已經分別給付陳父60萬、陳母40萬，未來地檢署會再向程宇求償，總計程宇應給付1096萬餘元。

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(中時 )