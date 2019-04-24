劇中是一家人。（民視提供）

陸弈靜、王宥謙飾演祖孫。（民視提供）

演員陸弈靜、傅子純、王宥謙今天（24日）為戲到4GTV《你在大聲什麼啦》直播宣傳，陸弈靜頂著新髮型出場，她說因為戲已經殺青，不用擔心還需要補拍，昨天趕緊抓時間理髮。在民視《老鼠捧茶請人客》劇中飾演「全全」的王宥謙，直誇戲裡這位阿嬤好美，甚至穿「我愛阿嬤」的T恤，讓傅子純拍手叫好，直說「全全不愧是劇組的貼心王」。

三人許久不見，再度合體的感情依舊很好，只是主持人考驗互相爆料「看誰是NG王」，陸弈靜自首說，孫子馬上扛說「NG王是我啦」，現場氣氛輕鬆，就像回到拍戲的時光，一群人聊到直播結束還捨不得回家，直說希望能有機會再度合作。拍戲時喜歡「腦筋急轉彎」的王宥謙，今天在直播上也準備幾個冷笑話逗大家開心，傅子純則被「兒子」抓包說「爸爸都假笑然後急速逃走」，讓傅子純說是戲劇效果啦。

有「劇組的貼心王」稱號的王宥謙，今天把握跟演員合體的機會，送上親筆寫的感謝卡片，讓陸弈靜跟傅子純感動滿滿，傅子純更開心拍了戲多了兒子，很有收穫。 陸弈靜在直播中透露，曾經穿拖鞋從二樓滑到一樓，當下「人生走馬燈」在腦中閃過，這次接演靈魂出竅的阿嬤，當下心路歷程也融入進去。《老鼠捧茶請人客》本週日晚間十點播出最終回。

(中時 )