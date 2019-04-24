面對2020總統選舉，高雄市長韓國瑜提出台灣改變高雄才能改變，台北市長柯文哲卻台北改變台灣才能改變，隔空交鋒意味濃厚，對此，台北市議員王世堅批評，很明顯柯文哲就是沒有招數，必須靠蹭「韓流」搏版面，韓怎麼說柯就跟著做，看起來蠻噁爛的。

王世堅指出，柯文哲2周前想靠媽祖拉抬聲量，即便走到橫紋肌溶解，社會依然輕視，柯沒有得逞，現在卻想要蹭韓流，無病呻吟找議題，整天只想拉抬自己聲量、能見度，柯已淪落到蹭韓流，應該要好好省思。

王世堅表示，自從首富宣布參選後，即便社會很多批評反對聲音，國民黨卻被鈔票蒙蔽，依竊以鈔票至上，黨中央隨即大喇喇打造一張榮譽狀，有如免死金牌，4500萬元就填平了50年的失聯黨員的鴻溝，令人嘆為觀止，這種創意只有國民黨做得出來。

對於國民黨2020總統初選，韓國瑜痛批政治權貴熱衷密室協商，王世堅分析，國民黨內很深層問題就是血統論，黨員可選議員立委，幸運能當上縣市長，但要競逐九五之尊就不行，他們要貴族血統，大家冷靜去想包括朱立倫、馬英九等人，驗證韓講的是事實，韓國瑜訪美返國時被國民黨高層夜襲、背後開槍，韓甚至在機場動怒要求「通通不要動」，這句話其實是講給國民黨政治權貴們。

王世堅說，國民黨除血統論外，現在是鈔票至上，韓有點出此問題，其實國民黨總統初選是庶民對權貴的宣戰，韓國瑜發表五點後，後續要看韓還有什麼行動、韓粉們的強烈支持，若韓縮回去，那只能說「韓神再見、鈔票萬歲」。

(中時 )