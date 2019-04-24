台南市議會去年議長選舉，3位民進黨市議員跑票；民進黨中評會今以5票對4票表決通過，將3名市議員停權1年半。

去年台南市議會正副議長選舉，民進黨台南市議會黨團決議推舉邱莉莉與郭清華角逐正副議長，當天投票時，原任副議長的黨籍議員郭信良宣布退黨，與無黨籍林炳利搭擋，在國民黨議員助攻下，當選正副議長。民進黨中評會今年2月已開除郭信良，投錯票的台南市議員陳碧玉停權半年。由於跑票案後，接下來面臨民進黨立委補選，中評會遲遲沒有處理另外三位市議員。

今天遭中評會開會處理三位跑票市議員包括，立委陳亭妃的妹妹陳怡珍、周麗津、吳通龍；據與會人士轉述，台南市議員議長跑票部分，今天表決結果，支持開除者包括，中評委郭國文、陳大鈞、陳坤榮、何美惠。支持停權1年半者包括，蔡昌達、蔡易餘、許木桂、詹晉鑒、林寶興。賴惠員因黨內立委初選缺席。

民進黨立委段宜康早在此案跟中評會主委蘇治芬槓上，屢發臉書抨擊；今下午段宜康再度指出，民進黨中評會今天表決，對於正副議長跑票的3名台南市議員，4票贊成開除黨籍，5票贊成停權1年半。

段宜康質疑，4比5的結果代表這3位議員下屆還可以代表民進黨參選，代表抗拒威脅利誘的其他民進黨議員都是阿呆，是告訴現在參加初選的各候選人，輸了初選也沒關係，反正黨紀也不痛不癢？代表大家都不在乎民進黨的崩壞？

美麗島電子報董事長吳子嘉經常在政論節目上批評時事，2月份被民進黨台北市黨部決議開除黨籍。民進黨中評會今天請吳子嘉說明，不過，吳因有通告，簽到後先行離開，此案將擇期再討論。

(中時 )