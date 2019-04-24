個人的輪跡是否有機會騎出台灣，挑戰和壯遊世界？有什麼路線又值得去挑戰、超越和突破自我的極限？當海洋交通時代還未興盛時，有一條連結東西方文化與商業交流的陸域要道，它就是絲綢之路。

絲綢之路有著輝煌的歷史、文化和名氣，一直吸引許多喜歡歷史文化的旅行者造訪，從遺留的歷史遺跡中，尋找古往今來的軌跡與故事。9月11至24日展開14天的絲路傳騎，行程將由蘭州到瓜州前。

在多年以後，月落星移，時空流轉，古絲路雖已淹沒在黃沙大漠之中，但依舊不變的是荒涼大地上的古長城，八百里長灘瀚海的滾滾黃沙，欺騙旅者眼睛的海市蜃樓，默默述說歷史的古蹟建築及文人墨客的古詞名詩。

但隨著現代交通工具的便利，旅者也已無法再體會重溯，古人行走絲路的艱辛與困難；而鐵馬行就成為少數可以深入體驗絲路旅情的絕佳壯遊方式。

「絲路傳騎」為「環球傳騎」環球拼圖的一部分；行程路線從蘭州開始到敦煌，騎行路段將在蘭州出發，越過黃河，經永登、天祝，翻越烏鞘嶺，進入河西走廊後，經古浪、武威、永昌、山丹、張掖、酒泉、嘉峪關，在瓜州前結束穿越甘肅絲路段的騎行，全長約1000公里。沿路的自然景觀也會隨著地區有所變化，山嶺、草原、荒原、戈壁石灘、綠洲等；也要面臨戈壁荒漠的高溫，狂風和黃沙的考驗。

此次騎程主要行經的地區為河西走廊。就位於青藏高原與蒙古高原之間，東起烏鞘嶺，西至甘肅、新疆交界處，地勢從東到西、南向北傾斜，全區海拔高度在1000~1500公尺之間，包括了甘肅西部的主要城市武威、張掖、酒泉、嘉峪關，因位於黃河以西，自古就稱為「河西」，它就像一條天然走廊，直通西域新疆，故名為「河西走廊」或「甘肅走廊」。

騎上路吧！有些事，現在不做，以後一輩子都不會做。讓我們踩著自行車，穿越絲路的山嶺、草原、荒原、戈壁石灘、綠洲，體驗在遼闊的自然天地中馳騁；騎一趟挑戰、超越和突破自我極限的騎程。本次活動為全程騎行的自我挑戰隊。

Tour De World 環球壯遊聯盟：

中華單車文化協會、中華民國山河探險協會、臺灣自行車旅遊協會、台灣鐵馬公民協會、Cosy

逍遙大師(台灣/中國大陸)、東風旅行社、寶崴旅行社、永嘉旅行社、愛運動旅遊網、大地藍天運動

協會(大地假期旅行社)、中國西安美景時光旅行社、中國雲南燕子自行車運動俱樂部、馬來西亞砂拉越荒野保護協會壯遊組、馬來西亞怡保單車旅遊服務中心、奧地利維也納Apollo ExpressInternational、非洲吉利馬札羅壯遊教育工作室

聯絡電話：中華單車文化協會03-4072711 / 0937-330-399 東風旅行社 07-2152977寶崴旅行社02-23924393網 站：www.taiwanbike.com E-Mail：[email protected]

(中時電子報)