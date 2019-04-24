基隆市政府耗資1700萬元，將暖暖童軍活動中心進行整修，並在今年4月完工，將規畫成發展生態教育及觀光的休憩空間。（張穎齊攝）

基隆市政府耗資1700萬元，將暖暖童軍活動中心進行整修，並在今年4月完工，將規畫成發展生態教育及觀光的休憩空間。（張穎齊攝）

基隆市長林右昌24日前往暖暖童軍活動中心驗收完工成果，表示，並表示將規畫發展生態教育以及觀光休憩的活動空間。（張穎齊攝）

基隆市暖暖童軍活動中心多處設施老舊，加上沒有使用執照與建照，導致多年來沒有業者願意上門投資，數次流標，市府教育處對此則投入1700萬元，先進行整修，改善設施，而廠商也在今年4月如期完工。市長林右昌24日前往視察表示，將規畫發展生態教育以及觀光休憩的活動空間。

林右昌指出，童軍露營場經整修後，未來不單提供童軍使用，更成為民眾運動休閒、露營、野餐或舉辦活動的公共場域，市府將訂定相關費用，讓營運廠商可給予優惠，提供給民眾一處休憩好地方。

林右昌說，鄰近的暖東峽谷，是淡蘭古道重要起點，千里步道協會曾在此舉辦活動，接下來市府會配合「國家步道系統」的建置，行銷推廣及串聯景點，未來可銜接平溪、東北角觀光廊帶及淡蘭古道，希望營運廠商進駐後，逐步培養客源，帶動暖暖、暖東峽谷觀光休憩能量，對地方產業經濟有正面助益。

副市長林永發也表示，當地植被生態完整，他30幾年前在基隆市政府擔任觀光課長時，當地就建設好步道，如今已完整串聯成2個步道的迴路，並接到五分山及淡蘭古道，擁有完整的溪流及自然生態，希望民眾可以常來。

教育處指出，市府耗資1700萬元進行「童軍中心既有建物補請使照暨修繕工程」，將既有建物結構補強，並做好水保基本設施、增設無障礙空間，廠商今年4月也如期完工。

交旅處說明，童軍中心將規畫為露營、遊憩、戶外生活及生態體驗空間，把生態教育連結觀光休憩，運用童軍教育基地，藉風格野餐、手作市集及主題活動等行銷策略，升級成童軍暨生態遊學中心。

(中時 )