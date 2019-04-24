古今對映穿梭，從五位年輕人設計桌遊開始，在試玩中揣摩古人，不知不覺從2019年回到了1895年！那是甲午戰爭結束，簽訂馬關條約的那一年！從此，台灣進入了另一種時代。六堆客家原生團隊「哈旗鼓文化藝術團」在深耕客家表演藝術15年後，於2019推出年度原創製作《1895火燒庄：最終抉擇》，在客家委員會大力支持下，特別邀集現代劇場資深創作及製作團隊，透過現代的視角和觀點探討戰爭的本質與人性，將在6月8日至9日於國家戲劇院首演。

1895年，火燒庄(今屏東縣長治鄉長興村)的六堆義勇軍為了保衛家國，奮力抵抗前來接收台灣的日本軍隊，但在戰力懸殊之下，全村被日軍砲彈轟炸陷入火海，最終敗退，史稱「火燒庄之役」。

哈旗鼓文化藝術團歷經長期文獻考究及文化采風，嘗試擺脫既有官方說法和文獻侷限，以「文化藝術化」的實踐風格於2015年首度發表《1895火燒庄》。2019年全新製作的《1895火燒庄：最終抉擇》，邀請編劇王靖惇重新閱讀史實，加入現代敘事重新編劇，大膽採用穿越元素，巧妙堆疊出不同世代的人們在面臨現實困境時的共感，以及過程中一連串的選擇困難。

故事在一個現代的圖書館展開，五位年輕人所組成的新創團隊，正設計著一款以1895火燒庄之役為題材的桌上遊戲，他們在試玩的過程中，必須一步步為自己所扮演的古人角色設身處地，做出各種抉擇；而當他們回到生活中，又要去面對各自在家庭、職場、伴侶關係間所遇到的種種處境。

劇中現代與古代場景並置，演員們更一人分飾兩角，穿梭在1895與2019之間。導演符宏征與李明哲以寫實為基底，以寫意穿流古今時空，從人性出發，不帶意識上的批判與論斷，偕同資深設計團隊，包括舞台劉達倫、影像葉蔭龍、音樂柯智豪、歌曲張聖潔、服裝林恒正、燈光郭建豪、舞蹈董怡芬與曾鼎凱，在客家精神意涵下，混搭無色極簡與繁複瑰麗，牽動1895與2019時空敘事與人物情感的對映穿梭。

《1895火燒庄：最終抉擇》不只在重現日治初期客家人最慘痛的一場戰役，更重要的是透過歷史跟現代對話。哈旗鼓文化藝術團團長李榮豐表示，這是哈旗鼓首次與現代劇場合作，有許多創新的嘗試，大河劇除了歷史的重現應有其更積極的意義，即是廣泛的引起共鳴，他希望能讓更多人認識這段歷史，鑑古知今，轉身面向所處的當下時，更有力量思考自己的價值觀和抉擇。

《1895火燒庄：最終抉擇》劇照，唐健哲攝，主辦單位提供）

(中時電子報)