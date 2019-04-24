捷運警察協助失散的菲國母女團聚。（甘嘉雯翻攝）

一對菲律賓籍母女於23日晚上21時22分許搭機來台自助旅遊一週，在桃園機場捷運A12第一航廈站搭乘捷運列車，欲前往A2三重站轉乘臺北捷運，前往位於臺北市中山區所預訂的旅館住宿時，女兒疑因記錯捷運路線站別，於捷運列車中途抵達A11坑口站提早下車，當同車母親發現起身要阻止女兒下車時，不料列車門已關上並隨之駛離該站。

桃園捷運警察隊小隊長王恩惠於該部列車上巡邏，見狀立即上前了解協助，並以自身所學到的英文與該母親溝通了解原委後，安撫母親情緒，隨即通報該隊勤務控管中心，分別通知A11站站務員及A12站執勤員警林定凱趕往A11站協助，所幸林員即時於A11站尋獲站立月台無助中的女兒。再經員警相互聯繫後，由員警陪同女兒搭次班列車前往A10站會合亦中途下車停候之母親團聚。

菲國母女在機捷A10站月台相逢時欣喜萬分，特別感謝臺灣的捷運警察熱心協助，讓她們在陌生的國度裡，大大感受到異國的熱情服務，才不致影響他們來台自助旅遊行程。

(中時 )