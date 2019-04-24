立法院司法及法制委員會今天(24日)審議「法官法」等法規之修正案，司法院提案為因應金字塔訴訟制度的改革，需配合調整最高法院及最高行政法院(以下簡稱終審法院)的組織，且擬將終審法院法官改為特任官，對於將終審法院法官改為特任官的做法，不僅考試院反對，部分民進黨立委也持保留態度。

司法院認定，在金字塔型訴訟組織下，終審法院每位法官均掌理所有訴訟案件最終審判權以及法律之解釋與適用，為終局的、全面的行使憲法上終審審判權力之人，參照憲法上類似地位之人員均為特任，故應為特任官。

但考試院則認為，為使終審法院發揮統一法律適用見解之功能，就審級結構所作之調整，與其法官是否須改以特任方式進用，未必直接相關。

民進黨籍立委鄭運鵬也表示，是否因為金字塔制度的改革，就要將終審法院法官改為特任官？對此他持保留看法，他指出特任官跟一般常任文官，包括法官，差別除了任用形式，薪資上是有差，但現代化政府經營應該跟民間企業一樣，在職時給高薪，所以可以調高薪資，但不必動到常任或特任的身分，所以儘管他很少支持考試院看法，這次難得支持。

民進黨籍立委管碧玲也表示他比較支持考試院銓敘部的意見，她指出自己比較在乎特任官的本職是甚麼，是否會因此打破特任官任用的基本邏輯？她指出特任官主要用在政務官任命上，這樣主要是因位政務官政治性強，負有決策功能，且隨政策進退，但法官完全不能涉入政治和政治決定，也不隨政策同進退。而且特任官隨執政黨同進退，更與法官終身職的保障對立。

(中時 )