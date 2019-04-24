畢業典禮結合社區關懷，別具意義。（袁庭堯攝）

校長陳昭治希望孩子們熱愛運動，更具人文關懷素養。（袁庭堯攝）

哨音響起，鹽埕國小畢業生在校方帶領之下，騎著單車繞行社區，正式向童年回憶告別。為了深化在地連結，鹽埕國小連續八年仿照鐵人三項運動，舉辦「健康小鐵人」畢業活動，透過6公里騎單車、50公尺游泳、800公尺慢跑，讓畢業生留下難忘的回憶。

「健康小鐵人」的單車回憶路線從大勇路出發，全程由老師帶領、學校志工媽媽在街頭執行交通指揮，經公園、七賢、大仁、大智路再回到學校，全程6公里。回到學校，學生們立即換裝跳入泳池，游完50公尺後，最後回到操場，在豔陽酷暑的考驗下，跑走800公尺。三項運動完成後，也代表畢業生取得畢業資格。

活動當天氣溫高達30多度，為了維護學童安全，阮綜合醫院也現場派出醫護人力待命。立委趙天麟也出席響應，陪畢業生完成自行車慢騎體驗。鹽埕國小校長陳昭治表示，「健康小鐵人」是校方結合學校體育專長、在地特色文化的畢業趣味活動，希望孩子們熱愛運動，了解自己生活的環境，看見家鄉的美。

為了讓畢業典禮更具傳承意義，校方也與鹽埕區華山基金會合作，典禮特地邀請鹽埕區獨居或弱勢長輩一同參加，畢業生代表也親手致贈小禮物、為長輩按摩，象徵感恩與傳承。

陳昭治強調，鹽埕區為高齡化社區，畢業活動結合社區關懷與文化，可讓孩子們學習關懷與付出，熱愛生命、學習感恩，具有人文素養地迎向未來的挑戰。

(中時 )