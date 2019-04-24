教育部日前公告108新學年度大學校院學雜費漲幅基準，嘉南藥理大學為體恤學生並考量家庭經濟負擔，率先決議不調漲，不只學雜費不漲價，學校更決定繼續投資建設，強化軟硬體資源設備，保證教學品質絕不打折。

近年少子化衝擊不少學校，但嘉藥強調，少子化並未影響嘉藥，招生入學也穩定成長，目前學生數約1萬5000人，在全國大學校院中名列前茅。校方表示，學校自93學年度起即未再調漲學雜費，主要就是著眼於在全體教職員及學生共同努力之下，校務持續穩健成長；另一方面，也考慮社會景氣，顧及減輕學生家庭經濟負擔，希望讓就讀嘉藥的學生們都能安心就學。

校長陳鴻助表示，嘉藥創校超過53年，半世紀以來，卓越表現有目共睹，而這些榮耀都是來自全體師生大家努力辛苦的付出，因此特別感恩惜福，更要自勉精進，戮力奉獻教育。不調漲學雜費並不會降低教學品質，反而將持續擴充先進教學設備，保障學生受教權益，並照顧弱勢學生，提供最優質的學習環境，以提升學生的就業競爭力。

陳鴻助指出，學校不斷充實各項軟硬體設備，改善教學設施，例如去年9月興建完成2棟新宿舍及研究大樓，嶄新的PBL教室與Maker創客空間也落成啟用等，這些投資建設都實際運用在師生教學和生活，希望讓嘉藥學子安居樂學。

(中時 )