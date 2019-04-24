文化大學大典館火災燒出違建補照問題，北市建管處今於公安會報指出，限制申請補辦執照以一次為限，另外還有規範複審期限，另提到文山區某餐廳多次被舉報違建，市長柯文哲直言該案就是典型的特權，但法是越補越密，一旦公布就要執行，不管誰來都一樣不能耍賴，「所以老實講，議會沒有用啊，議會也沒有人敢去動，這實在太丟臉了」。

有關文化大學以及文山區餐廳的程序違建補照案，建管處表示，已在4月8日舉行建築物申請補辦建照執照及雜項執照辦法的會議，針對違建補照的案件，糾正的相關法令主要是限制申請補辦執照以一次為限，意即最多只能補辦一次，另外就是規範複審期限，如水保或樹木保護，審查時間較長，一律最多給予6個月為限。

柯文哲表示，他覺得以前那方式等於他容積率沒有用完，永遠沒有不按圖施工問題，很奇怪的制度，這還是要改；柯也說，未來法令公布後，重點是能不能徹底執行。建管處強調，有修訂法令有把「縫隙」堵住，如補辦以一次為限，只要被查到後，補件沒有過，整個就是要拆除。

柯文哲進一步詢問文山區餐廳的違建問題是否可以解決？建管處表示，該餐廳目前要經過都審，已經在4月10日掛都審，預計4月25日委員會再開會審查。而該案的最後期限是到6月21日，也就是說在6月21日前要拿到建照。

柯不滿表示，這案子就是典型的特權，哪有容積率沒有用完就永遠沒有不按圖施工問題，再申請就好，「哪有法律漏洞這麼大，這太奇怪，實在是特權」；柯強調，這一旦公布後，法不溯既往，一旦公布就要開始執行，以後不准有這種，這漏洞實在太大。

柯文哲說，法是越補越密，這一旦公布就要執行，不管誰來都一樣，「大家好來好去，既然給你寬限2、3年了還沒解決，這不能這樣」柯還說，老實講，議會沒有用啊，議會也沒有人敢去動，這實在太丟臉了。

另外，商業處報告北市有12家違規八大行業，柯也當場指示「這12家住址送給我，我每天下班閒著也是閒著就繞去看，我就一家一家給你看，看你怎麼辦」。

(中時 )