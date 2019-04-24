台中旌旗教會將於27日周六，舉行2019職場博覽會。（黃國峰翻攝）

接軌新鮮人早鳥求職及為上班族職涯發展找方向，台中旌旗教會2019「職場博覽會」將於4／27（六）上午九時起登場，除釋出近五百職缺的徵才專區，還有熱門產業的說明會，以及企業名人講座等，其中不乏年薪百萬之職缺。

旌旗教會將於27日舉行就業博覽會，徵才廠商較去年增加近2成，共釋出約五百職缺，有全球知名運動鞋材代工廠「佳新責任」有限公司、全台唯一醫院醫美集團『采風醫美』、美國上市的全球工具機界隱形冠軍『史丹利百得』、社群電商「東森天仕美」、主橙資訊、全球人壽等。其中醫美相關服務業平均薪資40K起，外商公司的研發人員年薪近百萬，傳產的外派幹部年薪更達百萬起。

除了徵才廠商外，會中也有熱門產業的說明會，以及企業名人講座等，最特別的是，現場也可評測個人職場能力，讓與會者深入了解自己適合的職場角色。

旌旗教會主任牧師蕭祥修指出，這次徵才博覽會不知針對年輕人，也考慮到已在上班的上班族，因此今年徵才廠商的產業類別更多樣且平均，含括服務、傳產、金融、科技、生技、社福、行銷、藝術等，也首辦了產業說明會，並開設專屬的求職網站，除了活動資訊、線上求職，還可線上直接測驗個人的職場天賦，讓大家不只找工作，更能找方向。

(中時 )