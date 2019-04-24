台南市鹽水區歡雅國小100歲了，為了慶祝創校百周年，學校規畫了一系列的熱鬧活動，26日將舉辦社區聖火傳遞繞境，藉由社區踩街與各廟宇聖火傳遞，與社區一起歡慶建校百年；27日校慶暨社區聯合運動會當日除進行榮譽校友及志工表揚外，也將為司令台整修竣工啟用剪綵儀式。

創立於1919年3月27日的歡雅國小，當時為鹽水港公學校番子厝分校，1968年改稱鹽水鎮歡雅國民小學，校名沿用至今，走過一世紀，其間曾擁有設立坔頭港、大豐、竹埔、仁光及文昌等5所分校，隨著環境變遷及社會少子化趨勢，大豐分校已廢校，其餘分校已獨立設校。

歡雅國小為慶祝創校百年，以「歡慶100 雅創未來」為主題，廣邀歷任師長、校友回娘家同慶，慶祝活動豐富多元，除了校樹票選活動、社區踩街健行、校內外牆面彩繪、社區聖火傳遞繞境，還有令人懷念的老舊照片回顧展，讓校友重溫孩時回憶，校友師生作品藝文聯展展現學校教學成果，更讓校慶有濃濃的文藝風。

而校友華陽創投公司董事長王家和捐資司令台整修工程、皇田工業總裁林永清捐資改善前庭花園景觀、第23屆六年丙班校友們捐資設置的公共藝術裝置，更是為百年校慶留下歷史見證。

27日校慶暨社區聯合運動會當日，將邀請附近5所國小、2所國中共襄盛舉外，更有社區媽媽百人舞蹈及全校學生大會舞演出、學生競賽活動、村里趣味競賽，當天中午並舉辦校慶餐會，要讓來參加的校友及師生留下難忘的歡樂回憶。

(中時 )