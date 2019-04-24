高雄市長韓國瑜昨發表2020總統大選5點聲明，掀起討論。已表態角逐2020的前新北市長朱立倫今受訪表示，最近的感想就是黨需要團結，有一句老話「起厝動千工，拆厝一陣風」，蓋房子要動用千百個工人辛苦蓋起來，但若要破壞摧毀，一陣風就能將房子拆掉，如今國民黨團結都不一定贏，真的沒任何內耗本錢。

朱立倫也說，初選至今所有恩怨，自己都已沒任何罣礙及在意，最在意的還是最後一定要能夠勝選。被問及是否覺得黨內在拆厝？朱則說，好不容易這幾年來大家討厭民進黨，給國民黨一些機會，而拆厝一陣風就過去，大家都要以大局為重，民眾希望的是台灣贏、中華民國贏，不要因為紛紛擾擾、是是非非讓民眾失望。

對於韓國瑜表明無法參加黨內現行制度的初選，是否意即徵召？朱立倫重申，現在一切都還沒定案，且自己已說明清楚，要徵召就大大方方徵招，初選就公公平平初選，現在只能多給黨主席吳敦義一些空間、多給韓國瑜一些時間，最後要爭取的不只是黨內勝選，而是2020國民黨、全台灣人民的勝利，過程中也不希望有任何紛擾是非。

談及有中常委欲提案改全民調，朱也說，若講全民調，自己是最早提出的，但如今已不將過程、是非放心上，只希望國民黨贏、2020勝選。

媒體追問，韓國瑜太太李佳芬「背後開槍說」，是否意指黨內有分裂狀況？朱立倫回應，這幾年大家期待的是國民黨能改革、更好，「至少這段時間大家不會覺得朱立倫是密室、權貴」。

(中時 )