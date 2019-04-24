徐姓男子與張姓女子，2人在23日凌晨到東區一家大賣場內，涉嫌偷取市價1697元的貓罐頭，辯稱要餵食流浪貓。（張妍溱翻攝）

台中市19歲徐姓男子與鄰居33歲張姓女子，2人涉嫌到東區1家賣場，偷竊貓罐頭及生活用品，經店家發現報警處理，2人落網後竟向警方供稱，只是一時好玩，由徐男下手偷竊，張女負責把風；竊取市價1697元的貓罐頭，辯稱要餵食流浪貓，警方訊後將2人依竊盜罪嫌移送。

警方指出，徐姓男子與張姓女子，2人在23日凌晨到東區一家24小時營業的大賣場內，涉嫌偷取商品，並將商品包裝先拆除後，分別塞進自己的包包最底層，2人最後僅結帳1瓶飲料及香瓜子1包；張女雖年紀較徐男長，但未加以勸阻，反而幫忙把風，落網後2人認為只是好玩。

張女向警方表示，2人感情非常要好，平日姊弟相稱，這次是徐男提議要去賣場偷東西，她沒做過這樣的事情，覺得十分刺激好玩，便一口答應，由於2人均為愛貓人士，除竊取生活用品，另有貓咪罐頭要去餵食流浪貓所用，為了好玩卻留下「案底」，2人事後均後悔不已。

(中時 )