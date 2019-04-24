基隆地檢署民生專組主任檢察官陳彥章、檢察官吳美文指揮海洋委員會海巡署偵防分署基隆查緝隊、法務部調查局航業調查處基隆調查站，偵辦蕭姓嫌犯等5人所販賣含戴奧辛成分的大閘蟹案。經深入追查後偵查終結，吳美文將蕭嫌等人依違反食品安全衛生管理法起訴。

檢方表示，檢方聲請將被告蕭嫌犯罪所得328萬6000元，被告郭嫌犯罪所得80萬元，被告楊嫌犯罪所得90萬5000元宣告沒收，剝奪其不法犯罪所得。

檢方調查，去年10月間，大陸地區上海振楚公司分別透過廠商蕭嫌、郭嫌、林嫌及報關業者楊嫌、蕭嫌等人，進口該公司生產的大閘蟹共約2750箱來台販售，蕭嫌等人竟為搶商機，而逕自認定檢驗應可通過，未待檢驗結果出爐即將戴奧辛大閘蟹轉賣牟利。

檢方發現，蕭嫌販售大閘蟹數量高達5300公斤，郭嫌則直接出貨至基隆崁仔頂及全省各地買家，林嫌除販售他人外，另指示另一名蕭嫌將放置於新北市貢寮區其所經營的公司內的大閘蟹，擅自移動至桃園市倉儲存放，並回補來路不明的大閘蟹以規避查緝。

檢方獲報後會同食藥署及新北市政府衛生局人員勘查，查扣未及販出的大閘蟹，並起訴蕭嫌5人，即時阻止其流入市面、危害國人健康；另亦循線查出另一名蕭嫌所屬的葉姓報關行業者，唆使江姓員工出面冒稱業者頂替扛罪的案外案（葉與江均另為緩起訴處分）。

(中時 )