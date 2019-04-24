民進黨總統黨內初選蔡賴相爭，為爭取支持，蔡英文總統積極宣揚政績，今天透過臉書強調「我們正在為台灣拚出辣經濟」，她說，經濟要辣，有幾個重點：不能炒短線，不能忘記基礎建設，不能把所有雞蛋放在同一個籃子裡，不能只靠中國，更不能忘記公平分配。

蔡英文表示，她上任以來，多管齊下，5＋2產業創新計畫改善經濟體質、強化出口動能；前瞻基礎建設計畫則帶動內需市場，打造更優質的生活環境。「今天要告訴大家前瞻基礎建設的成果」。

在完善數位建設方面， 蔡英文表示，電視劇「我們與惡的距離」就是最亮眼的成果之一。我們重視數位文創的多元發展，完善寬頻網路基礎設施，也注重消除城鄉數位落差。

在友善育兒建設方面，她說，我們最關心年輕父母的壓力，透過推動0-2歲幼兒托育公共化，打造3-6歲友善育兒空間，小朋友假日有地方可以去，爸媽煩惱就減少！

在打造綠能建設方面，Google在台灣採購綠電，證明我們推動能源轉型、打造綠能建設的方向和國際潮流一致。風電、光電產業正在帶動周邊產業蓬勃發展、提供更多在地高薪優質工作機會！

蔡英文強調，主權要辣，經濟更要辣。「今天分享的事，很重要！拜託大家一定要轉傳，給親戚朋友知道我們辣台派努力的成果！」

(工商 )