王傳一3年前生日願望都成真了！自曝最近忙當「水電工」

陸劇《東宮》的二皇子李承鄴5月4日要辦｢壽宴」啦！王傳一兩岸熱播的古裝劇《東宮》飾演二皇子李承鄴，近來人氣水漲船高，為感謝許多粉絲支持，他所屬喆娛樂特別選在5月4日他的生日前夕舉辦「2019王傳一好9不見生日粉絲同樂會」，讓他與好久不見的粉絲一起同樂。他上一次辦生日粉絲見面會已是3年前，當時他許願希望40歲前能成家立業，如今轉眼間不但變成｢人夫」更升格為｢奶爸」，可說心想事成！

一副有女萬事十足的王傳一最近只要有空檔就是陪妻女享受天倫之樂，他表示：｢每天看著女兒，總想怎麼一下子就大了，牙齒也冒了三顆，之前還是嬰兒也不會講話，現在話超多，跟我咿咿呀呀的大小聲，每天早上最開心就是她的小腳丫會放在我臉上跟我說早安！」

有感人生計畫趕不上變化，他在工作空檔有時間就是陪家人，最近更當起｢水電工」學徒，跟著岳父學修水電，他笑說：｢因為在台灣休息的時間大部分都會待在山上的家，有很多需要修理的地方，索性就跟岳父學修水電，像是裝插座、燈管都自己來，非常有成就感！」越學越有興趣的他還說：｢畢竟我也是土木科的，這樣也算學以致用，搞不好退休就來開家水電行修水電！」

他最近趁著工作空檔，除了計畫帶著家人去度假打球，有時間就是看劇本，準備為接下來的工作做準備；他表示：｢今年工作時間主要會放在台灣，目前已經看了三部長劇劇本，三部短篇劇本，還有兩部希望我去客串玩玩，都還在看本階段。」他說被好多朋友問是不是不回來演了，「我要鄭重說明，有好劇本來找我，我一定會演的」。去年11月他特地從大陸回來特別演出《愛情白皮書》現正播出中，雖已很久沒在台灣拍戲，但也以行動支持現在台灣偶像劇，看到合作的一票年輕演員都很用功努力，他開心表示：｢大家真的很棒！」

(中時 )