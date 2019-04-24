◎ 立委質疑郭董涉內線交易 顧立雄稱未違反證交所規定

立委余宛如質疑，鴻海董事長郭台銘2018年底開始思考選總統，2019年2月15日砸超24億元，連3個月買進3.3萬張鴻海股票，違反《證交法》157條之1，不過，金管會主委顧立雄認為，參選總統應該是個人規劃，證交所也認為沒有違反重大訊息揭露規定，遭余宛如批「難怪媽祖只託夢給郭台銘不託夢給你！」

◎ 進黨將參加427反核遊行 蔡賴都會到場

民進黨秘書長羅文嘉今偕同社會民主黨召集人范雲等跨黨派出席「427廢核遊行政黨代表聲援記者會」；由於這是民進黨執政後第一次以黨名義參加；羅文嘉表示，根據他得到「非正式」消息，蔡英文總統及前行政院長賴清德都會參加遊行。

◎ 技校院繁星放榜 錄取率僅55.5％

108學年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生今天上午10時放榜，51所科技校院提供2970個招生名額，報名人數為3820名，錄取人數為2119名，錄取率為55.5％。今年錄取人數較107學年減少187名，錄取率降低16.2％。

◎ 壹壹港都直播48小時 健志被自己打呼聲嚇醒

玖壹壹為8月17日「臺玖線 一票玩到底」高雄巨蛋演唱會宣傳，從22日下午2點展開一連48小時的「港都搏感情」直播挑戰，沿途騎著機車拜訪旗山、甲仙、田寮冷泉、阿蓮、岡山、旗津等，晚上睡覺也直播，他們在夜市玩不同遊戲拼輸贏，由洋蔥、健志分別接力2晚徹夜直播，他們在鏡頭前大睡，深夜仍有200位粉絲在觀看，健志自認沒睡好：「我太累了，被自己打呼聲嚇醒很多次。

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