李翊君（左）與老公檢場甜蜜合照。（艾迪昇傳播提供）

李翊君23日辦50歲慶生宴，老公檢場深情獻唱〈月亮代表我的心〉，羨煞眾人；檢場近來演出夯劇《我們與惡的距離》深受好評，李翊君調侃他最近太紅，在家聲音都變大，還爆料：「明明我們生日差一個月，但他不喜歡過生日，就怕別人知道他年紀。」賓客不斷鼓譟夫妻倆熱吻，兩人才應觀眾要求，紅著臉擁吻，甜蜜掀高潮。

李翊君好友李芳雯、葛蕾與歌手大百合等親友齊聚，大夥兒輪番唱跳炒熱氣氛，李翊君搞笑說：「我不承認今天是生日宴，今天就是好朋友聚會，所以誰要是出門說出我的年紀，就自己看著辦！」

女兒香奈兒遠在美國，趕不回參加媽媽生日宴，透過越洋家書，感謝李翊君疼愛與犧牲，不顧一切只為了讓女兒吃好用好，香奈兒還貼心叮嚀媽媽要開心過每一天，別給自己太大壓力，一字一句讓李翊君感動得紅了眼眶。李翊君最後許願，除了希望親友身體健康，也期望盡快在小巨蛋開唱。

(中時 )