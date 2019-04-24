消防人員向蓮座山觀音寺廟方建議可加裝感熱式住警器，避免因煙霧而誤報。（邱立雅攝）

法國巴黎聖母院大火震驚全球，桃園市消防局全力維護古蹟，其中第四救災救護大隊盤點轄區內7座古蹟建築，發現僅剩蓮座山觀音寺缺乏消防安全設備，24日上午協助安裝住宅用火災警報器，並詳細檢查整座觀音寺用火用電情況，就怕一把火造成古蹟難以挽回的損失。

目前大溪與龍潭地區古蹟包括簡送德古宅、齋明寺、李騰芳古宅、蓮座山觀音亭、敬字亭、聖蹟亭與翁新統大屋，除了蓮座山觀音亭與開放空間無須裝設消防設備之外，其餘部分消防局已列管加裝消防系統或是所有權人自行加裝住警器，24日消防第四大隊到蓮座山觀音亭加裝住警器，將轄內古蹟防火拼圖拼上最後一塊。

消防局第四大隊大隊長戴明杉表示，大溪蓮座山觀音寺是國家3級古蹟，寺裡的建築極為獨特，是桃竹苗客家人信仰中心，為了讓蓮座山觀音寺安全升級，消防局第四大隊以巴黎聖母院祝融為殷鑑，在寺廟兩處加裝住宅用火災警報器並籍機加強宣導及檢視可能致災的危險因子。

消防人員指出，蓮座山觀音寺香火鼎盛，廟宇常有燒香、燒金紙等習俗，為此要特別注意成災的問題，此次裝設住警器為偵煙型住警器，消防人員建議廟方自行加購感熱式住警器，避免因煙霧而誤報。

此次拼上古蹟安裝消防設備最後一塊拼圖後，消防第四大隊也替曾發生過火警蓮座山觀音寺做「防火把脈」，詳細檢視空見內部可能發生的危險，例如此次檢查也發現部分電線與配電盤已老舊，藏汙納垢易導電走火，或是線路過長、通線管徑較細，都有可能引發火警。

(中時 )