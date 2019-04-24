石門水庫淤積超過三分之一，北區水資源局規畫建造阿姆坪防淤工程，目前工程進度持續前進，預計在2021年底全數完工，完成後每年可清淤64萬立方公尺。為確保優質採購及營建環境，北水局建立廉政平台，24日舉辦「石門水庫清淤工程及阿姆坪防淤隧道工程行政透明宣導」活動，讓附近居民與參與工程的人員正確認識廉能議題。

阿姆坪清淤工程浩大，將建成隧道、沖淤池、淤泥貯留設施等等，耗資超過36億建造，參與建造的廠商共有3家，北水局為打造廉能政府及推動行政透明，邀請台灣透明組織、檢調機關、珍水志工、環教志工服務隊、阿姆坪及沉澱池周邊地區里長、居民及工程主要承攬廠商等約60多人參與「石門水庫清淤工程及阿姆坪防淤隧道工程行政透明宣導」活動。

座談活動由首先由桃園地檢署主任檢察官鄒茂瑜針對廉潔誠信與工程行政透明相關法令進行講述，透過對法令的認識，了解哪些行為跟事件可能會「踩紅線」。座談接著播放阿姆坪防淤隧道工程影片，對工程概況簡報及模型導覽解說。

首度對外曝光的阿姆坪防淤隧道工程模型以等比例縮小的方式，完整呈現整個阿姆坪防淤隧道建置完成後的運作情況，透過地形切面、燈光、管線以及逼真的雲朵、雨水，讓來訪民眾對於清淤流程一目了然。北水局人員表示，目前多為相關科系學生前來參訪，若民眾有參觀需求也可預約前往。

(中時 )