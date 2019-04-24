梁舒涵劇中與曾子余戀情萌芽。（TVBS）

梁舒涵劇中與曾子余一起泡湯。（TVBS）

「葉素娥」梁舒涵近日在TVBS八點檔《女力報到》尺度大開，她劇中與曾子余飾演的沈渙清感情開始萌芽，相約去泡溫泉。擁有33E豐滿上圍的梁舒涵圍了一條毛巾就下水，讓在「搖滾區」曾子余大讚：「梁舒涵身材好到連毛巾都快扣不起來！」梁舒涵害羞回：「有做好安全措施，不怕走光。」

31度高溫泡溫泉，兩人都熱到受不了，梁舒涵笑說：「這場戲我不需要上妝臉就自然紅潤了。」曾子余還加碼加戲，故意調戲梁舒涵：「既然都已經來到烏來，我們就把溫泉泡完再回去吧！」梁舒涵秒回：「不要鬧，我們還有下一場戲要趕啦！」

兩人因拍攝《女力報到》感情好，這次一起為戲泡溫泉，梁舒涵說：「這是我人生中第一次和男生單獨泡溫泉。」曾子余則因之前主持《食尚玩家》常出外景泡湯，對於穿脫已經很習慣，隨時隨地都可以換衣服，但沒想到梁舒涵更誇張，竟可以為了趕時間，直接在男更衣間換衣服，梳化師在旁大喊說：「舒涵，內褲要不要拿給妳？」曾子余聽到臉紅說：「真的很害羞，但她真的很敬業！」

劇情描述兩人互有好感，曾子余因工作需要拍攝情侶照，邀約梁舒涵一起去泡溫泉拍照，感情也因此開始萌芽，梁舒涵透露：「不敢告訴爸爸有演尺度這麼大的戲，很害怕今晚爸爸看到。」

(中時 )