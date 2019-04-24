「玉女掌門人」周慧敏近日旋風來台兩天，將馬不停蹄狂上15個通告宣傳8月演唱會，今（24）日她上通告時甜曝與結婚10年的倪震依舊恩愛，昨晚和今早都有和對方傳遞愛的訊息。

周慧敏今日記者會一結束就開始上通告，下午她到了網路直播節目《安安大明星》，被主持人問來台與老公倪震分開有沒有聯繫，周慧敏大方回答昨晚才傳訊息跟他說好累，也傳了幾個貼圖給他。貼圖甚至帶有愛心，今天早上出門時也跟倪震說，「回去的班機時間」兩人猶如小情侶般的相處方式，相當可愛。

周慧敏甜曝這兩天與老公倪震的甜密訊息。（圖／寬宏藝術福茂唱片提供）

今日的記者會上周慧敏也被問到倪震會不會上台當嘉賓，她連忙笑喊：「老公不懂表演，如果要他上台，我會更緊張，我想我們都舒服狀態，像是我在台上、他在台下，或是他在家裡...離越遠越好！」坦承很怕演出時在台上看到家人，緊張有壓力，也怕自己會哭。

周慧敏也在直播節目上透露自己的保養祕訣。（圖／記者盧禕祺攝）

對於外界總在她的玉女外貌上放大檢視，她也在節目上透露她的保養方法，她表示樂觀和擁有好的生活方式，都是她的保養秘訣，但她也說「不同年齡會有不同的樣貌，不會一直都是小女生的樣子。」希望大家可以接受不同年紀的她。

周慧敏上網路直播節目

(中時電子報)