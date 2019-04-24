男女之間從朋友變情人常常只有一線之隔，到底有沒有可能從純友誼昇華為愛情？如果你和曖昧的對象剛好是這4種星座組合，那麼恭喜你，水到渠成的機會來了！

根據《巫婆星座》分析，下列5大星座組合最有可能從朋友成為戀人：

TOP1：水瓶座VS處女座

水瓶和處女座求知慾較強，會因為共同的興趣讓友誼越來越牢固，相處久了會覺得，很難找到比對方更了解自己的知音，因而認定彼此為靈魂伴侶。

TOP2：天蠍座VS白羊座

天蠍疑心病重、常想太多，一遇到充滿活力和朝氣的白羊座，整個人會陽光很多，天蠍會因為愛上這種快樂的感覺而愛上白羊座。

TOP3：巨蟹座VS雙魚座

巨蟹和雙魚由於性格都比較溫婉，很容易從一開始就看對眼，對彼此產生愛慕之心，友誼變愛情可以說是遲早的事。

TOP4：摩羯座VS獅子座

摩羯跟獅子的功利心較強，常因「不打不相識」成為朋友，雖然表面可能互不相讓，但內心卻很佩服對方的韌性，很容易從戰友變情人，如同「史密斯夫婦」般的伴侶。

TOP5：金牛座VS天秤座

金牛天生富有貴族氣息、內心高傲，天秤偏偏最喜歡跟有品位的人相交，兩人若成為好友，會一起對其他人都看不順眼，覺得只有對方配得上自己，順其自然就戀愛了。

(中時電子報)