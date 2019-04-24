為中選會主委提名人李進勇，藍綠立委又再立法院上演對峙戲碼，民進黨仗著人多優勢，在混亂中闖關成功！對此，前行政院長張善政今(24)日表示，號稱獨立機關的中選會，能中立、客觀行事嗎？這樣一位色彩濃厚的中選會主委，以後辦公投連署或總統連署，非民進黨人士能不被為難嗎？

中選會作為獨立機關的公信力，在被前任中選會主委陳英鈐摧毀後，蔡政府提名了競選失利的前雲林縣長李進勇為主委候選人，今日在立法院內政委員會審查人事同意案，藍綠黨團進行甲級同員，雙方對峙吵成一團，李進勇始終還是在民進黨立委的護航下闖關成功！

張善政今在臉書上表示，號稱獨立機關的中選會，還能中立嗎？還會客觀行事嗎？這些問號，他想很多人都跟他一樣有個肯定答案：不會。

張善政指出，民進黨黑箱作業、強行闖關的做法已經不是第一天，國民黨立委即便奮勇抗爭到最後一刻，依然改變不了最終結果。

這樣一位色彩濃厚的中選會主委，將掌控全國各式選舉的舉辦，張善政難掩憂心，「包括我積極推動的以核養綠公投，甚至之後的總統連署，我們這些非民進黨人士，能不被為難嗎？」

張善政感嘆，不管哪一黨執政，藍綠內鬥亂象似乎只能不斷循環，但這真的是台灣唯一的選擇嗎？藍綠惡鬥是我們台灣僅剩的未來嗎？他說，自己不認同也不會接受！台灣絕對不只一條路！

(中時電子報)