柳瑩發文。（圖／翻攝自_ranilau_ IG）

許志安和鄭秀文5年婚姻先前傳出觸礁，男方和30歲港姐黃心穎在計程車上激吻，使許志安和黃心穎被許多網友圍剿，隨著鄭秀文出聲原諒，許志安這方似乎風波漸平，反倒是黃心穎被鄰居爆料不只一次背叛男友馬國明，曾帶一位男性主持人回家，今(24日)港媒指該男疑是電台主持人劉翁，稍早劉翁老婆發文否認，還稱：「記者朋友太瞧得起我老公了。」

黃心穎最近傳出曾帶一名男性主持人回家，第一時間外界將矛頭指向按讚黃心穎的已婚DJ森美，但他已嚴正否認，之後還在節目裡向老婆大人示愛，用行動否認出軌，今又有報導指該男其實是另一名電台主持人劉翁，還稱黃心穎跟劉翁老婆柳瑩關係也很好。

柳瑩稍早在IG發文表示，記者朋友太瞧得起她老公，未經證實就將劉翁帶進安心事件的餘波，說的跟真的一樣，並表示當事人的壓力已經大到正常人都無法承受了，不必再把工作上認識的男人算在女方頭上，最後引用鄭秀文聲明四字「人誰無過」、「寬恕」。

(中時電子報)