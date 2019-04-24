萬能科大外籍學生分享家鄉料理。(萬能科大提供)

萬能科技大學落實外籍生在校生活輔導和照料工作，特別舉辦「新南向國際產學專班文化體驗--越南文化日活動」，介紹越南文化、美食及風景介紹，也有老師在校園發起關懷外籍生的召募二手冬衣活動，讓跨海遠渡來台讀書的外地遊子，可以感受到校園的溫馨和關懷。

配合政府政策，萬能科技大學派校內專人赴越南和印尼兩地，透過一步一腳印方式進行招生宣講，連續兩年開設「觀光休閒事業管理系2年級」和「旅館管理系1年級」兩個新南向國際產學專班，現有來自印尼與越南逾60位的外籍學生。萬能科大還開設華語專班課程，讓這群外籍學生可以儘快克服語言方面的障礙，歷經半年至一年的學習後，學生華語能力普遍提升，在課業上漸入佳境。

此外，新南向產學專班導師的用心輔導和照料，將這群外籍學生視如己出，外籍學生很快適應台灣的生活。觀休系新南向產學專班2年級的導師盧瑞香說，這班同學有30位，越南國籍學生占六成，日前舉辦越南文化日活動，由同學介紹越南文化、飲食、風景，尤其是在小吃美食方面，端出河粉、春捲、米線、法式麵包等料理，滿桌美食午餐，讓大家品嚐、大快朵頤，一解思鄉之情。

(中時 )