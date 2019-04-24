高國輝今年開季表現不佳，11打數無安打還吞下8次三振，於本月5日下二軍調整後，昨天(23日)因張詠漢腳扭傷下放二軍，富邦悍將緊急拉上高國輝回一軍待命。高國輝在二軍調整後表現不錯，出賽7場28打數有9安打，包含4發全壘打，打擊率3成21，長打率高達7成86，今天是富邦悍將先發第5棒、左外野手。

高國輝回憶開季的狀況，當時的低潮他也找不到原因，猜測可能是練習量太大、身體疲勞，也可能是動作偏掉。下二軍後也有和教練、花花討論到底問題出在哪：「主要是揮棒速度出不來，和教練討論後認為不是揮棒時間點的問題，是揮棒瞬間比較慢，在二軍有做調整，現在感覺還不錯。」

過去幾年高國輝也會有開季慢熱的狀況，但今年狀況特別不佳：「今年開季狀況比較不好，被三振滿多次的，自己也有反省，都追打不好的球，好球反而沒打好。」在二軍對決其他投球內容不錯的投手，也針對想調整的部分做練習，成效認為還不錯，高國輝表示希望上一軍後維持現在的感覺，不要改變二軍的好狀態。

而富邦悍將總教練陳連宏則表示不會給高國輝太多壓力：「不會先預期他會打多好，讓他正常攻擊，掌握好攻擊節奏就好，之後全壘打也會跟著來。」

(中時電子報)