新手機推陳出新，但空機定價可能太貴，讓二手智慧型手機交易漸趨熱絡；Rakuten樂趣買台灣區經理石橋雅人根據內部統計，今年Q1平台上售出的二手智慧型手機中，高達6成的比例，可以在刊登24小時內賣出，總成交金額相較去年同期成長幅度高達18倍，顯示台灣消費者對智慧型手機的購買行為開始出現改變，讓「汰而沒壞」的二手3C電子產品交易活絡起來。

至於台灣消費者所購買的智慧型手機，哪些品牌最熱門？Rakuten樂趣買發現，iPhone與台灣品牌最受歡迎，其中，又以iPhone 6最為搶手，達18.7％，平均成交價格為新台幣5321元。

石橋雅人分析，2014年推出的iPhone 6採用全新設計，螢幕更放大到4.7吋，不僅引發果粉搶購，也吸引不少喜愛大螢幕手機的其他用戶，可見消費者在購買二手智慧型手機時，仍以高CP值為主要考量；至於其他品牌的交易比例排行分別為三星、HTC、華碩。

很多人認為3C的購買族群是具備一定消費能力的男性為主，事實並不然，Rakuten樂趣買的大數據分析，恐怕打破了許多人的迷思。以3C產品類別作為觀察，Rakuten樂趣買的女性消費者占54％，高於男性消費者的46％。

若以年齡來觀察，二手智慧型手機目前主要買氣來自千禧世代，也就是21至39歲這個族群，購買的比例高達61％，象徵在Rakuten樂趣買找到最適合的二手智慧型手機，對千禧世代來說是非常自然的消費行為。

(中時 )