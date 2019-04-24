（中天新聞）

酒駕小心丟房！新北市交通局配合法務部行政執行署，在4月間執行酒駕罰鍰積欠專案，共扣押存款、薪資，並查封40筆土地及34戶房屋，徵起929萬9233元。其中新北市林姓男子積欠多筆交通罰單，直到房子被執行署拍賣才想繳清欠款，卻為時已晚。

新北市裁決處統計，自2016年至今，因酒駕積欠罰鍰而移送強制執行案件有7019件，移送金額達4億5472萬元，繳納結案及核發債權憑證件數4635件，金額3億188萬元。

新北市裁決處表示，今年2月中旬，一位林姓民眾因積欠酒駕及其他交通違規罰鍰約30萬，另外還有健保等相關費用，住家遭到查封後仍不繳納，最後執行署新北分署強制將林男房子拍賣，把賣得款項190萬元抵繳罰鍰結案，林男才恍然大悟想繳清罰款，已經換不回房產。

裁決處也說，積欠交通罰鍰的違規人應該儘速繳納，以免被強制執行扣押薪水、存款或遭查封拍賣房地產及車輛，若無法一次繳清交通違規罰鍰，可向裁決處申請辦理分期繳納，每期以1個月計算，以18期為限，若未按期繳款，則依法移送強制執行。

(中時 )