除了「百件作品，共65萬人民幣」的獎學金，法藍瓷更持續積極與國際單位攜手合作，為獲選者擘畫世界舞台。

2019年光點計畫新秀獎得主（前10名），將有機會受邀前往北京今日美術館、意大利法恩札陶瓷博物館、德國Selb博物館、英國陶藝雙年展展示之外，並能將作品於今日美術館商店與藝術設計電商-The Artling平台進行銷售，盼給予設計學子們實質支持與作品曝光的機會，讓更多人看見來自陶瓷設計新銳的閃耀光點。

光點計畫發起者法藍瓷陳立恆總裁表示，每個企業都有社會責任，最重要的就是社會參與。「中國是中國，從中國回到中國，是法藍瓷的品牌使命，我們希望能延續中國的陶瓷光輝，也希望傳承下去。所以透過光點計畫鼓勵設計新秀，也進一步協助他們品牌化，國際化與產業化。」

陳立恆表示，第二屆光點計畫也將持續往國際推動，與北京今日美術館，意大利法恩札美術館，德國塞爾包陶瓷博物館，英國陶藝雙年展攜手合作，提供獲選者展覽機會，希冀他們透過光點計平台，打開眼界，照亮未來的設計之路。

合作單位北京今日美術館高鵬表示，從設計大賽到光點計畫，一路看到法藍瓷支持設計新銳的初心不變，但每年都以創新的面貌呈現此長期投入設計教育的義舉，值得各行各業學習。而今日美術館與光點計畫今年將有更深度的合作，開放線上與線下的銷售平台，給予獲選者們市場測試的機會，讓更多人看見。

去年首次舉辦的光點計畫，共徵集到來自35國、400件作品，引起了海內外各地知名陶瓷設計院校的響應，包含北京清華美院、羅得島設計學院、英國皇家藝術學院等優秀學子的支持，海外學生報名比例更高達60％。

此外，首屆光點計劃更與2019年5月份巴黎大皇宮舉辦的2019 Révélations（工藝雙年展）與9月份2019 British Ceramics Biennial（陶瓷雙年展）合作，從獲選者中各挑選出8件展出。

其中，獲選前往2019 British Ceramics Biennial（陶瓷雙年展）參展的第一屆光點計劃得獎者清華美院張鈺穩也帶著作品「山水之間」現身啓動發佈會跟大家分享，如何踏入陶瓷創作領域以及獲得參展機會的感想。

張鈺穩表示，自大學開始，投入陶瓷創作已8年，前後參加過許多大賽的洗鍊，但法藍瓷光點計劃提供的不僅是獎學金，更是個可與國際接軌與開拓眼界的平台，很期待9月份能前往英國陶藝術雙年展，與來自世界各地的設計新銳們交流，激蕩彼此的創意。

(中時 )