國民黨今（24）日舉行中常會，會中通過將高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘等「主動與被動」的人選，全部納入初選民調名單中，此舉等於為韓國瑜徹底解套，加入總統初選機制。首位公開表達「挺韓」的黨部主委、國民黨基隆市黨部主委黃希賢表示，樂見其成，並期盼韓國瑜能順利出線。

國民黨發言人歐陽龍指出，國民黨中常會通過中常委姚江臨等25人提案，以2020年勝選為目標，將總統初選改為全民調方式進行，目前擬參選者，包括「主動、被動參選的人」，全部納入初選機制」，民調最高者徵召參選總統。

國民黨全民調決定總統參選人 主動將韓國瑜納入名單

「樂見其成！」黃希賢表示，這種方式是他預期中很理想的狀況，非常樂見黨中央聽取民意，將韓國瑜納入初選機制，而韓國瑜與郭台銘都是很好的人選，但他還是希望韓國瑜能順利出線，帶領國民黨重返執政，贏得2020大選。

同為基隆市立委擬參選人的黃希賢說，國民黨確定總統大選這個局後，立委搭配起來才會好選，希望大家能團結一致，明年將總統與立委都贏回來，讓國民黨找回往日的榮耀。

(中時 )