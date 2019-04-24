大陸民運人士王丹今日(24日)表示，香港「佔中三子」除朱牧師緩刑外，另外兩位被判刑16個月。一心為香港追求自由的人，要在牢獄中失去自由一年多，台灣人民也應當從香港的例子中學到教訓：一旦有任何所謂兩岸和平協議，接下來，就是台灣本土菁英的入獄，就是二二八的重演。王丹這段話，很明顯的是把兩岸和平協議直接跟統一協議或投降協議畫上等號，然而三者之間，從來不必然會畫上等號。

和平協議針對的是兩岸之間的和平問題，因為兩岸軍事對峙情況從法理上講並未結束，現實上中共也一再揚言若台灣宣布台獨將武力犯台，所以才會有人主張兩岸有必要簽訂和平協議確保和平。但和平協議是和平協議，不涉及統一，有誰規定在簽和平協議的同時，就必須一併簽下投降性質的協議，規定台灣跟香港一樣，是中共統治下的地方政府？在台灣有哪個主張兩岸應該簽和平協議的人，主張要簽出這種內容的和平協議？國民黨從吳敦義主席、馬英九前總統到高雄市長韓國瑜，人人主張應簽和平協議，但沒有一個人宣稱要簽出這種投降性質的和平協議。

既然如此，王丹憑甚麼推論兩岸和平協議一簽了，我們就會跟香港一樣，失去對內的最高統治權？沒有失去對內的最高統治權的話，又怎會出現王丹說的情況？包括王丹也好，民進黨或獨派人士也好，常常喜歡把和平協議講的極端不堪，問題是沒有人規定跟對岸簽和平協議，就一定要簽出那種極端不堪的投降性質內容，談判本來就是雙方都會提出各自的主張，如果覺得對方的要求不合理，可以在談判過程中要求對方修改，實在不行，無法達成共識的話，也沒有人規定上了談判桌就一定要簽出協議。一次談不出來也可以談兩次三次四次，除非是已打敗仗，否則天底下有哪個國家在談判前，就會認為必須要無條件接受對方提出的不合理要求？

民進黨執政時，只要國民黨質疑政府做不好，往往會被扣上「唱衰台灣」的大貿子，那麼在兩岸還沒有談和平協議之前，就一直認為會簽出不利於我們的內容，到底是對我們未來可能的談判人員多沒有信心？這是否更是一種典型的「唱衰台灣」行為呢？

(中時 )