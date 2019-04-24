周海媚的滅絕師太劇照。(取自微博)

周海媚25年前被封最美周芷若。(本報系資料照)

「不老女神」周海媚25年前憑著馬景濤版《倚天屠龍記》飾演周芷若一角爆紅，然而隨著時間過去，她也從徒弟升格變師父，在新版《倚天屠龍記》飾演滅絕師太引發熱議。日前她出席橫店見面會，更特地重現當年周芷若扮相，仙氣噴發，驚豔現場3萬粉絲。

52歲周海媚日前出席粉絲見面會，特地以25年飾演周芷若的扮相現身，一點都沒變的美貌令網友驚豔不已，紛紛留言大讚「一下車就有一股仙氣逼來」、「這麼多年過去了，海媚姐還是那麼漂亮一點都沒變！真好」、「心中永遠的女神」。

周海媚受訪時也透露了從周芷若演到滅絕師太的感想，她說近期自己影視作品中扮演的是滅絕師太，雖然角色轉變比較大，但是自己作為一個演員還是平常心去接受，且因為年代的關係，觀眾對於自己飾演過的經典角色都有情節，也是陪著很多人一起成長。

同時她也表示自己性格樂觀，不會多愁善感，所以非常想飾演金庸筆下的梅超風，比起美艷，有趣的角色會更吸引她。

(中時電子報)