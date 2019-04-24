國民黨中常會今決議，針對2020總統提名，將授權組發會訂定初選提名特別辦法，將所有主動、被動參選者都納入民調，且不排除採全民調。對此，王金平下午受訪直言，從「73制」改為全民調「不公平」，至於接不接受是另外一回事。

王金平今與藝人郭子乾扮演的郭台銘上演另類「王郭會」，面對郭詢問是否對參選有信心？他重申「當然」，關關難過關關過，會一路選到2020年1月11日。至於面對大選的最大難題，王則說，是提名辦法一變再變，令人不是這麼容易能完全接受。

對於中常會決定將韓國瑜納入民調，並採用全民調方式，王金平表示，這個辦法還沒具體，但從「73制」改為「全民調」，對已經在經營「3成黨員投票」部分的候選人來說比較不公平，「所以這辦法當然有他不公平的地方」。媒體追問，是否無法接受全民調？王回應，「我認為是不公平的，接不接受另外一回事」。

至於是否覺得黨中央在幫韓國瑜解套？王金平說，這部分沒詳細去了解。被問及怎樣做比較公平？他僅說，等真正的細節出來，但如今改變了「73制」就已經不公平了，對原本在經營「3」的部分已不公平。

(中時 )