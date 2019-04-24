中學足球聯賽（HFL）24日落幕，高男組花蓮高中由劉智文「梅開二度」，2球領先卻被韌性十足的北門高中扳平，所幸「高校怪物」吳彥澍在第81分鐘踢進超過30碼的直接自由球，讓花中以3比2氣走4屆冠軍北門，捧起隊史首座HFL冠軍金盃，也是首次「全國制霸」。

「（自由球）有點天時、地利、人和吧！」本屆預賽曾連3場踢進自由球的吳彥澍表示，當時有風從右往左吹，「我也沒想到自己踢的球這麼『旋』，」這記香蕉球不但讓北門門將蔡宇翔撲錯位置，還快速急墜在門前反彈，成為致勝進球。

花中開心舉起隊史首座HFL冠軍金盃。（李弘斌攝）

花中過去全國賽最佳成績為全中運銀牌，這次終於突破連兩屆準決賽落敗的陰影，而4強對宜蘭高中進球的前鋒劉智文，開賽第10分鐘幾乎複製同樣的位置，在右側禁區起右腳勁射打入球門左下角，讓花中上半場1球領先北門。

下半場開賽不到3分鐘，花中左路吊中，劉智文在禁區內拿球轉身擺脫兩名防守者，起左腳勁射破門。眼看花中2比0勝券在握，北門卻沒有放棄，第61分鐘獲得12碼罰球，由陳彥愷扳回1城，11分鐘後再由替補左翼王翔毅頭槌破門，神奇追成2平。

「這種狀況，其實我們以前也遇過，」花中隊長楊提耳說，大家都說他們很強，其實球是圓的，「當下我們雖然有一點慌，但很快就找回自己的節奏，因為我們的目標很清楚！」帶傷上陣的他先發踢了70多分鐘，才在一次衝刺後倒地退場，很開心能夠完成奪冠任務，「我已經用完最後一點力氣了…」

花中奪冠後把總教練梁汝農拋到空中。（李弘斌攝）

總教練梁汝農帶了花中8年，終於一圓冠軍夢，賽後還被球員用整桶冰水「灌頂」慶祝。賽後他說上半場表現不錯，但領先的時候防守出了問題，要怪自己換人時機沒有掌握好，「不過當吳彥澍要踢自由球時，我就很有信心會進！」

北門前年準決賽PK氣走花中，這次則與隊史第5冠擦身而過。稍早宜中以3比1氣走上屆亞軍惠文高中，拿下季軍為該隊6年來最佳。

(中時電子報)