市議員詹江村（右三）初選第4選區落敗後，22日改登記第1選區。（甘嘉雯翻攝）

民進黨立委鄭運鵬尋求第一選區連任。（甘嘉雯翻攝）

投下變數！國民黨立委桃園市第一選區初選登記24日為最後一天，黨部原本屬意前立委陳根德卻未登記，不料市議員詹江村卻在日前完成登記手續，詹江村說，以他的理解，應該就是要提名他，但黨部卻說，還要審查詹的資格是否合法；陳根德則痛批黨說要找最強人打選戰卻又不能徵召，根本是腦殘。

陳根德指出，黨部原本協調他、市議員陳美梅弟弟陳文吉及黃國園桃園市黨部主委于北辰3人，他民調領先2人，照理說應該要徵召他，不料卻又辦理第1選區公告，殺出程咬金詹江村出來登記，「黨部說不能徵召，我沒有要登記」，下午憤而出國。

「不是只我1人完成登記手續，應該就提名我啊！」詹江村認為，依法他完成登記手續，也取得合法權，他認為，初選不是走完了？難道只要「詹」就不投嗎？國民黨這幾年不是說他是戰將，他如今站在戰鬥位置上，怎不讓他放手一搏，挑這個梁。

國民黨桃園市黨部書記長李祐銘指出，詹江村登記資格是否符合？仍須視中央提名審查小組審議認定，根據了解，黨部會先內部評估詹與民進黨鄭運鵬的民調，若差距過大，則可能再另覓人選，「我們會推出最強的參選人」。

(中時 )