淘汰二行程機車，民眾購買電動機車補助，議員認為環保局發放補助費曠日費時，質疑是否變相減少金額，環保局表示，保證領得到。（甘嘉雯攝）

桃園市環保局推動二行程機車汰舊換新成效良好，但今年卻面臨因換購電動機車大熱門，導致經濟部工業局的4億元補助款，可能在今年6月前就用光，市議員萬美玲指出，屆時桃園市民以二行程機車換購電動機車的補助款將立即減少1萬元，從3萬3000元變成2萬3000元，環保局長呂理德表示，因為需要呈報環保署才會延遲，但保證領得到。

劉茂群、萬美玲議員指出，經濟部提供4萬個名額，以目前電動機車每月6、7000台銷售量，最快6月4億元就會用光，由於財源沒著落，每名補助1萬元額恐將無以為繼，桃園市民下半年購車，恐將多掏1萬元，要求環保局設法補足工業局的1萬元，嘉惠換購電動車的桃園市民。

為鼓勵民眾二行程機車換購電動機車，中央與地方政府聯手加碼補助電動機車，經濟部工業局補助1萬元、環保署補助5000元，地方政府為1500到1萬8000元不等，桃園市為全國補助最多的縣市，為3萬3000元，如為淘汰二行程機車換購電動（輔助）自行車，每案最高補助8000元。

環保局表示，目前9336件由行政院環境保護署審核中，如獲核定後，預計6月底前將可2018年申請補助撥款給民眾，不會縮水。

(中時 )