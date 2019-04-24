法務部行政執行署指示全國13個分署，針對欠繳酒駕、毒駕罰鍰案件，自4月15日起至24日執行為期10天的專案追討行動，共執行4673萬474元，期間查封汽車29輛、機車28台、土地1112筆、建物244間，限制出境2人。

執行署表示，截至今年2月28日止，全國13分署受理酒(毒)駕未結案件共2萬948件，共1萬8432人欠繳，最多為新竹分署3085人、其次高雄分署2021人、新北分署1922人。

為此，執行署訂定「強力執行滯欠酒(毒)駕罰鍰案件專案」實施計畫，3月14日通函全國13分署，全面同步強力執行，並以「全國滯欠金額合計排名前50名(移送金額27萬9000元至93萬1500元不等)」及「各分署滯欠金額合計排名前10名(移送金額18萬元至93萬1500元不等)」案件，作為加強執行重點。

13分署動員執行官查訪欠繳者行蹤，督促自動繳納，依法扣押其薪資、存款及保險給付等債權，並查封拍賣動產及違規車輛、不動產，甚至執行限制住居、拘提、管收等方式。對於未依規定繳納罰鍰者，各分署將依法定程序拍賣已查封的動產及不動產，並持續強力執行。

(中時 )