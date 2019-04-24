MADO冰淇淋使用天然羊奶製成，口味多達30多種，風味獨特。（吳奕萱攝）

MADO摩登傳統冰淇淋，需要用刀子一口口切開來吃。（MADO提供）

土耳其冰淇淋師傅現場與上班族顧客互動，驚喜笑聲連連。（吳奕萱攝）

享譽全球的土耳其MADO冰淇淋，在經過兩年多的協商，終於落腳台北南港軟體園區，由東元集團與土耳其MADO集團在台合資成立公司，嘉惠附近南軟上班族的民眾，多了個下午茶的好去處。

MADO是土耳其知名連鎖甜點品牌，有168年的歷史，在土耳其超過300家門市，旗下咖啡館和餐廳更遍布世界超過22個國家。MADO冰淇淋風味獨特，使用「羊奶」做為冰淇淋特色，加上道地師傅獨特的手工攪拌技術，製成的冰淇淋紮實又有彈性，要用刀子才切得下來。

由於吃的時候需要用刀叉一口一口切著吃，放入口中等待冰淇淋融化的同時，還能感受在口中散發的香氣。而土耳其冰淇淋師傅喜歡和顧客開玩笑的習性，在MADO也是經常上演，店裡總是歡笑聲不斷。

MADO集團董事長Mehmet Kanbur表示，冰淇淋是世界性的食物，來自土耳其–安納托利亞的MADO，希望將無添加劑、天然和健康的冰淇淋推廣到世界各地。「我們將以最美味的方式，代表我們的國家。也希望透過在台灣和東元集團的合資，促進台土經貿關係。」

MADO集團是由Yasar Kanbur於1850年創建，從1991年後成為甜品連鎖店。最富盛名的產品是冰淇淋，使用滿是百里香、黃耆、風信子及番紅花的牧場中所生產的羊奶，風味獨特。

(中時 )